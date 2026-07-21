Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 22.45 Uhr befuhr am Montag (20.07.26) ein 20-jähriger Autofahrer aus Dülmen den Haverlandweg in Fahrtrichtung Nordlandwehr. Als dieser ein parkendes Auto passierte, fuhr ein unbekannter auf einem unbeleuchteten E-Scooter linksseitig von dem Gehweg auf die Straße Haverlandweg und kreuzte den Dülmener. Er verhinderte eine Kollision durch Ausweichen, worauf er mit dem parkenden Auto zusammenstieß. Die Person auf dem E-Scooter fuhr weg. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Die Person auf dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter -männlich -schwarze Bekleidung -roter Rucksack (auf dem Rücken getragen) -schlank -schwarzer E-Scooter

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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