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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Bankmitarbeiterin verhindert Fortsetzung eines Betrugs

Coesfeld (ots)

Eine Bankmitarbeiterin der VR-Bank in Coesfeld hat am Montag (20.07.26) verhindert, dass ein Coesfelder Betrügern weiteres Bargeld übergibt. Zuvor hatten diese sich gegen 10 Uhr telefonisch mit einem Schockanruf auf russisch bei dem Mann gemeldet. Sie gaben vor, dass ein Familienmitglied eine Frau bei einem Unfall verletzt habe. Er müsse sich an den Behandlungskosten von 70.000 Euro beteiligen. Einen geringen vierstelligen Betrag übergab der Mann gegen 10.15 Uhr einem Unbekannten. Weiteres Geld wollte er im Anschluss bei der VR-Bank abholen, wo einer Mitarbeiterin der Betrug auffiel. Sie rief die Polizei.

Die Person, die das Bargeld abholte, wird wie folgt beschrieben:

   -circa 25 Jahre -rund 1,75 Meter groß -dünn -kurze schwarze Haare 
-dunkles kariertes Hemd -knielange Hose

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise und fragt, wer diese Person sowie auswärtige Fahrzeuge oder Taxis gegen 10.15 Uhr im Bereich Birkenweg beobachtet hat.

   - Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an 
     Polizei oder Staatsanwaltschaft.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn es um derart horrende 
     Behandlungskosten geht, die vor allem Ad hoc beglichen werden 
     sollen.
   - Rufen Sie bei dem Verwandten an, der den vermeintlichen Unfall 
     verursacht haben soll.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer 
     der Behörde selbst heraus.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten!
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110.
   - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder 
     weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut
     sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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