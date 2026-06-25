Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an parkenden Fahrzeugen - Vier Reifen beschädigt

Nordhausen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter hatte es Zur Schönen Aussicht auf mehrere Autos abgesehen. Dort wurden an drei parkenden Fahrzeugen insgesamt viel Reifen derart beschädigt, dass sie luftleer durch einen Mitteiler festgestellt wurden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten an dem Skoda, Citroen und Daihatsu Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0158358

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