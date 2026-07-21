POL-COE: Olfen, Birkenallee/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Eine Bankmitarbeiterin der VR-Bank in Coesfeld hat am Montag (20.07.26) verhindert, dass ein Coesfelder Betrügern weiteres Bargeld übergibt. Zuvor hatten diese sich gegen 10 Uhr telefonisch mit einem Schockanruf auf russisch bei dem Mann gemeldet. Sie gaben vor, dass ein Familienmitglied eine Frau bei einem Unfall verletzt habe. Er müsse sich an den ...

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