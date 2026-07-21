POL-COE: Olfen, Birkenallee/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Montag (20.07.26) die hintere linke Fahrzeugscheibe eines weißen Renault Clio eingeschlagen. Zwischen 9.30 Uhr und 12.20 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Birkenallee. Die Täter entwendeten eine Tasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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