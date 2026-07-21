Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer leichten Kollision im Begegnungsverkehr sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Fahrer. Gegen 7.50 Uhr war ein Autofahrer am Dienstag (21.07.26) in einem schwarzen Audi A3 Sportback auf der Capeller Straße in Richtung Südkirchen unterwegs. Kurz nach der Einmündung "Döbbenfeld" kam ihm ein weißer Ford-Kleintransporter mit Coesfelder Kennzeichen entgegen, der zum Teil auf die Gegenfahrbahn ragte. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Es entstand Sachschaden an dem Audi. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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