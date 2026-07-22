POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Osterwicker Straße/ Klebeband über Straße gespannt

Coesfeld (ots) - Nach einer leichten Kollision im Begegnungsverkehr sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Fahrer. Gegen 7.50 Uhr war ein Autofahrer am Dienstag (21.07.26) in einem schwarzen Audi A3 Sportback auf der Capeller Straße in Richtung Südkirchen unterwegs. Kurz nach der Einmündung "Döbbenfeld" kam ihm ein weißer Ford-Kleintransporter mit Coesfelder Kennzeichen entgegen, der zum Teil auf die Gegenfahrbahn ...

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