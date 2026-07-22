POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Osterwicker Straße/ Klebeband über Straße gespannt
Coesfeld (ots)
Unbekannte spannten in voller Breite Klebeband über die Osterwicker Straße in Darfeld. Gegen 2.30 Uhr fiel das einem Zeugen auf. Dieser entfernte das Hindernis. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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