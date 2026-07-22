POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Burgstraße/ Auto und Senior im Krankenfahrstuhl kollidieren
Coesfeld (ots)
Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag (21.07.26) ein 86-jähriger Aschebeger in Davensberg. Gegen 13.55 Uhr wollte ein 75-jähriger Autofahrer aus Ascheberg die Burgstraße queren, um auf dem Mühlendamm weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior, der in einem Krankenfahrstuhl die Burgstraße in Richtung Ascheberg befuhr. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.
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