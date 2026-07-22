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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Burgstraße/ Auto und Senior im Krankenfahrstuhl kollidieren

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag (21.07.26) ein 86-jähriger Aschebeger in Davensberg. Gegen 13.55 Uhr wollte ein 75-jähriger Autofahrer aus Ascheberg die Burgstraße queren, um auf dem Mühlendamm weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior, der in einem Krankenfahrstuhl die Burgstraße in Richtung Ascheberg befuhr. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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