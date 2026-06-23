Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Hemer (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Fällen von Unfallflucht im Stadtgebiet, bei denen Sachschaden entstand.

Zwischen dem 16.06.2026, 14.30 Uhr und dem 17.06.2026, 10 Uhr, kam es in der Sackgasse "Am Obsthof" (Höhe Hausnummer 1) zu einer Beschädigung. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter Opel Corsa wurde im Frontbereich von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher beschädigte möglicherweise beim Ein- oder Ausparken das vordere Kennzeichen und die Frontverkleidung. Anschließend haute der Fahrer ab, ohne den Schaden zu melden.

Vergangenen Sonntag ereignete sich zwischen 10 Uhr und 15.50 Uhr eine weitere Unfallflucht in der Kuhbornstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte in Höhe Hausnr. 27 im Vorbeifahren einen am rechten Rand in Fahrtrichtung Hönnetalstraße geparkten VW Polo. Der Polo wurde am vorderen linken Kotflügel und Radkasten zerkratzt. Auch hier flüchtete der Verursacher vom Unfallort.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Rufnummer 02372/9099-0. (dill)

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