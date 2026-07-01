Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Streife stoppt alkoholisierten Autofahrer: In Schlangenlinien und ohne Licht unterwegs

Wolfhagen (Landkreis Kassel) (ots)

Am gestrigen Dienstagabend fiel einer Streife der Polizeistation Wolfhagen ein vor ihnen fahrendes Auto auf, welches trotz vorangeschrittener Dämmerung die K107 aus Fahrtrichtung Wolfhagen kommend in Richtung Bründersen ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs war. Darüber hinaus fuhr der PKW auffallend langsam und mit deutlichen Schlangenlinien über die Mittellinie sowie den rechtsseitigen Fahrbahnbegrenzungsstreifen. Auf Grund dieses Fahrverhaltens entschlossen sich die Beamten das Auto anzuhalten, um den Fahrer zu kontrollieren. Trotz der eingeschalteten Anhaltesignale "Stopp Polizei" und dem Blaulicht, reagierte der Mann am Steuer nicht und fuhr mit seinem Volvo weiter die Naumburger Straße entlang. Durch einen weiteren, entgegenkommenden Streifenwagen, ebenfalls aus Wolfhagen, konnte kurze Zeit später die Fahrt gestoppt werden und der am Steuer sitzende Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb der 39-Jährige aus dem Landkreis Kassel zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen wurde. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

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