Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Voßkamp

Unfallflucht - Autofahrer und Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (22.07.2026) auf der Straße Voßkamp in Olfen sucht die Polizei Zeugen sowie den Fahrer eines bislang unbekannten BMW.

Gegen 20.35 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Voßkamp von Olfen in Richtung Lüdinghausen. Nach seinen Angaben kam ihm in einer dortigen Linkskurve ein helles Auto entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste er stark ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Das entgegenkommende Auto entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen BMW 1er mit dem Kennzeichenkürzel UN. Im Fahrzeug sollen sich mindestens zwei Personen befunden haben. Eine nähere Beschreibung der Insassen liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen BMW geben können, sich bei der Polizei Lüdinghausen unter 02591-793711 zu melden.

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