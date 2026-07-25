Polizei Coesfeld

POL-COE: Münster, Ascheberg/ 76-Jährige tot aufgefunden

Coesfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise" ots vom 24.07.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6320603)

Die seit Dienstagnachmittag (21.07.) vermisste Münsteranerin wurde am Samstagabend leblos in Drensteinfurt aufgefunden. Die Polizei Münster suchte nach der Münsteranerin. Ein möglicher Aufenthaltsbereich war auch Ascheberg samt Ortsteilen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Medien, die Kopien der Bilder veröffentlicht haben, sind angehalten, die Bilder zu löschen.

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