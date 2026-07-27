Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen

Anlagebetrug

Coesfeld (ots)

Eine 34-jährige Frau aus Olfen ist Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Online-Geldanlage geworden. Sie erlitt dabei einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.

Die Geschädigte war Mitte Juli auf eine Werbeanzeige im Internet aufmerksam geworden, die mit einer einfachen Möglichkeit warb, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Nach einer ersten Einzahlung wurde ihr ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt. Die Kommunikation erfolgte zunächst über WhatsApp und wechselte später auf den Messenger-Dienst Telegram. Dort wurde sie in eine Gruppe aufgenommen, über die ihr weitere Anweisungen erteilt wurden.

Im weiteren Verlauf überwies die Frau mehrfach Geld. Da die geforderten Beträge immer weiter anstiegen, nahm sie hierfür auch finanzielle Unterstützung aus ihrem persönlichen Umfeld in Anspruch. Als sie sich schließlich ihren angeblichen Gewinn auszahlen lassen wollte, erhielt sie eine detaillierte Anleitung. Obwohl sie diese nach eigenen Angaben vollständig befolgte, wurde ihr mitgeteilt, ihr Konto sei gesperrt. Für eine angebliche Freischaltung sollte sie einen weiteren fünfstelligen Eurobetrag überweisen.

Bereits vor der beabsichtigten Überweisung hatten Mitarbeiter ihrer Bank sowie Freunde und Familienangehörige auf eine mögliche Betrugsmasche hingewiesen. Als erneut eine hohe Zahlung verlangt wurde, schöpfte die 34-Jährige schließlich Verdacht und verständigte die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Anlage- und Verdienstversprechen im Internet. Betrüger locken ihre Opfer häufig mit hohen Renditen oder einfachen Verdienstmöglichkeiten und fordern im weiteren Verlauf immer höhere Geldzahlungen. Wer aufgefordert wird, weitere Beträge zu überweisen, um angebliche Gewinne auszahlen zu können, sollte misstrauisch werden und keine Zahlungen leisten.

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