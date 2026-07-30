Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/ Streit unter Arbeitskollegen

Coesfeld (ots)

Ein Streit unter Arbeitskollegen verlagerte sich am Mittwoch (29.07.26) auf die Münsterstraße in Herbern. Begonnen hatte die Auseinandersetzung bereits während der Arbeit. Gegen 11.45 Uhr meldete sich einer der Beteiligten, weil der 24-jährige Arbeitskollege ein Messer in der Hand halte. Auch würde er mit einem Stein schmeißen. Die eintreffenden Polizisten stellten jedoch kein Messer bei dem Mann fest. Dafür entdeckten sie bei dem 24-Jährigen Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Die Polizisten schrieben Anzeigen gegen den Mann. Durch den Stein erlitt der attackierte Mann leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

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