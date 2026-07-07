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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Zwei Rollerfahrer flüchten vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern (06.07.2026, 13:45 Uhr) stürzte ein Rollerfahrer auf der 
Flucht vor der Polizei.

Der 18-Jährige war in Begleitung eines weiteren Rollerfahrers in 
Solingen unterwegs. Als Polizeibeamte den Rollerfahrern 
Anhaltesignale gaben, setzten diese ihre Fahrt fort und flüchteten. 
Dabei fuhren sie über innerstädtische Straßen und Schotterwege zur 
Boltenheide auf Wuppertaler Stadtgebiet. Dort trennten sie sich und 
fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter. Ein 18-Jähriger stürzte
auf einem Waldweg unweit der Straße Dasnöckel und versuchte, zu Fuß 
weiter zu flüchten. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht. 

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Dem zweiten Rollerfahrer gelang die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Roller, auf dem der 18-Jährige 
unterwegs war, zuvor entwendet.

Den polizeibekannten Tatverdächtigen erwarten nun eine weitere 
Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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