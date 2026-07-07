Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Zwei Rollerfahrer flüchten vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern (06.07.2026, 13:45 Uhr) stürzte ein Rollerfahrer auf der Flucht vor der Polizei. Der 18-Jährige war in Begleitung eines weiteren Rollerfahrers in Solingen unterwegs. Als Polizeibeamte den Rollerfahrern Anhaltesignale gaben, setzten diese ihre Fahrt fort und flüchteten. Dabei fuhren sie über innerstädtische Straßen und Schotterwege zur Boltenheide auf Wuppertaler Stadtgebiet. Dort trennten sie sich und fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter. Ein 18-Jähriger stürzte auf einem Waldweg unweit der Straße Dasnöckel und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dem zweiten Rollerfahrer gelang die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Roller, auf dem der 18-Jährige unterwegs war, zuvor entwendet. Den polizeibekannten Tatverdächtigen erwarten nun eine weitere Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

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