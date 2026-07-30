Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Mann attackiert

Coesfeld (ots)

Ein unbekanntes Trio ist einen 21-jährigen Sendener in der Nacht auf Donnerstag (30.07.26) angegangen. Gegen 3.20 Uhr befand sich der Mann an einer Haltestelle an der Bulderner Straße. Als das unbekannte Trio auf Höhe der Haltestelle war, schlug einer aus der Gruppe heraus dem Sendener mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

- 19 bis 25 Jahre - sportliche Staturen - dunkle Hauttypen - zwei Männer hatten je ein Fahrrad - zwei Männer trugen eine Base-Cap - zwei trugen ein kurzärmliges Oberteil - einer trug ein langärmliges Oberteil

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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