Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Personen durch Autofahrer gefährdet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Mönchwörthstraße gegen 21:15 Uhr zu einer Gefährdung von Personen durch einen Autofahrer.

Ein 26-jähriger Mann fuhr mit seinem grauen Daimler über den Gehweg in den Innenhof eines Wohnanwesens. Hierbei gefährdete er mit seiner Fahrweise eine sich dort aufhaltende Personengruppe. Das Auto des 26-Jährigen konnte durch die alarmierten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau in der Walter-Krause-Straße geparkt festgestellt werden. Der Mann konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Auf dem Polizeirevier wurde aufgrund des Verdachtes des vorherigen Konsums von berauschenden Mitteln bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 26-Jährige muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Weitere Personen sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

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