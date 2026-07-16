Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Exhibitionist auf einem Parkplatz eines Discounters in der Tuttlinger Nordstadt (16.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nelkenstraße vor einer 58-jährigen Frau entblößt. Gegen 07.45 Uhr ging die Frau einkaufen, als sie auf den Parkplatz zurückkehrte, lehnte ein unbekannter Mann rauchend an der Fahrertür eines Autos und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Wie die Geschädigte berichtete, hatte dieser Mann bereits am Donnerstag, 23.04.2026, ebenfalls gegen 07.45 Uhr, an einem Auto lehnend, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Die Geschädigte gab weiterhin an, dass in beiden Fällen weitere Frauen den Mann gesehen haben. Im April waren zu dem Zeitpunkt auch mehrere Schulkinder unterwegs, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: Er ist 175 cm groß mit normaler Statur. Er trägt schulterlanges, teilweise ergrautes Haar, das zu einem Zopf zusammengebunden war. Er trägt eine auffällige Brille mit einem dicken schwarzen Gestell.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, insbesondere die weiteren geschädigten Frauen, die die Handlungen des Mannes ebenfalls beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell