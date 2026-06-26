Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr und Bonner Hilfsorganisationen unterstützen bei der Evakuierung einer Regionalbahn

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Bonn (ots)

Bonn, Nahum-Goldmann-Allee: Am frühen Freitagabend war eine Regionalbahn aufgrund eines technischen Defekts nahe der DB-Haltestelle UN-Campus liegengeblieben. Die Feuerwehr Bonn unterstützte mit 25 Einsatzkräften die Evakuierung der ca. 450 Fahrgäste, welche anschließend durch die National Express Rail GmbH mit Bussen zum Hauptbahnhof transportiert wurden. 3 Verletzte wurden rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser transportiert.

Aufgrund der hohen Temperaturen unterstützen auch die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Ortsverband Bonn des THW an der Einsatzstelle mit der kurzfristigen Bereitstellung von Getränken.

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