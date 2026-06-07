Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. Seniorin übergibt Geld an Betrüger.

Lippe (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026 erhielt eine 84-jährige Seniorin am frühen Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Ihre Tochter habe bei einem Unfall eine Frau getötet und würde nur auf Kaution wieder frei kommen. Die Seniorin übergab anschließend an die Betrüger Geld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise dieser Sache oder ungewöhnliche Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter (05231) 6090 zu melden.

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