PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. Seniorin übergibt Geld an Betrüger.

Lippe (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026 erhielt eine 84-jährige Seniorin am frühen Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Ihre Tochter habe bei einem Unfall eine Frau getötet und würde nur auf Kaution wieder frei kommen. Die Seniorin übergab anschließend an die Betrüger Geld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise dieser Sache oder ungewöhnliche Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 08:47

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet.

    Lippe (ots) - Zwischen dem 25.05. - 05.06.2026 entwendeten unbekannte Täter aus einem Mercedes Sprinter an der Herforder Straße Werkzeug. Das Firmenfahrzeug war im Tatzeitraum auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Kriminialpolizei Lippe unter 05231/6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:00

    POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. E-Scooter-Fahrer mit Hund gestürzt.

    Lippe (ots) - In der Quellenstraße stürzte am Mittwochabend (03.06.2026) gegen 20.15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer, der mit seinem Hund unterwegs war. Der 71-Jährige fuhr in Richtung Rethlager Weg und führte dabei seinen Hund an der Leine mit sich. Als dieser sich nach ersten Erkenntnissen wegen eines anderen Tieres erschreckte, zog er zur Seite. Dadurch geriet der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren