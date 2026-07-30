POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Grauer Toyota Verso beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Aldi-Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (30.07.26) einen grauen Toyota Verso beschädigt. Zwischen 9.55 Uhr und 10.05 Uhr liegt die Unfallzeit. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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