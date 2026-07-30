POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Grauer Toyota Verso beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekanntes Trio ist einen 21-jährigen Sendener in der Nacht auf Donnerstag (30.07.26) angegangen. Gegen 3.20 Uhr befand sich der Mann an einer Haltestelle an der Bulderner Straße. Als das unbekannte Trio auf Höhe der Haltestelle war, schlug einer aus der Gruppe heraus dem Sendener mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Hintergründe sind ...

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