Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Radevormwald (ots)

Am Mittwoch (1. Juli) erledigte eine 69-Jährige aus Radevormwald ihre Einkäufe in einem Discounter in der Erlenbacher Straße. Die 69-Jährige betrat gegen 16:30 Uhr das Lebensmittelgeschäft, ihre Handtasche trug sie über der Schulter. Der Reißverschluss war verschlossen. Etwa 15 Minuten später stellte die 69-Jährige dann fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war und das Portemonnaie fehlte.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei empfiehlt, Geldbörsen, Brieftaschen oder Handys am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie auch im Internet unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

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