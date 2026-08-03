POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup
C-Rohre der Feuerwehr entwendet - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, zwölf C-Rohre der Feuerwehr Lüdinghausen. Diese waren zuvor im Bereich eines Reitvereins in Lüdinghausen-Seppenrade zur Wasserversorgung verlegt worden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
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