Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup

C-Rohre der Feuerwehr entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, zwölf C-Rohre der Feuerwehr Lüdinghausen. Diese waren zuvor im Bereich eines Reitvereins in Lüdinghausen-Seppenrade zur Wasserversorgung verlegt worden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

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