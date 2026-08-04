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POL-STD: Vier leicht Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn 26

POL-STD: Vier leicht Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn 26
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Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:40 h kam es auf der Autobahn 26 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Autoinsassen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist.

Zu der Zeit war ein 19-jähriger Fahrer eines Ford Transit aus Bevern mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 26 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs und beabsichtigte dann kurz hinter der Auffahrt Horneburg wegen eines einfädelnden Autos auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den von hinten kommenden Posche Tycan Turbo S eines 33-jährigen Fahrers aus Hamburg.

Dieser konnte aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und mit der Schutzplanke. Der Transitfahrer und die Porschefahrer sowie ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Stade Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an. Die eingesetzten Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und unterstützen bei den Aufräumarbeiten der Autobahnmeisterei. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten im Bereich des rechten Fahrstreifens und des Einfädelungsstreifens gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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