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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Radfahrer schubst Jogger im Bereich Harsefeld ins Gebüsch - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag, den 31.07. kam es gegen 13:30 h in Harsefeld in der Buxtehuder Straße zu einem Vorfall, für den die Polizei jetzt den Verantwortlichen und Zeugen sucht.

Zu der Zeit joggte ein 60-jähriger Harsefelder auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Harsefeld. Kurz hinter Rutenbeck wurde er dann von einem bisher unbekannten Fahrradfahrer überholt. Der Geschädigte rief dem Radfahrer hinterher, warum dieser nicht geklingelt habe, um auch sich aufmerksam zu machen. Der Radfahrer hielt an, setzte seinen Rucksack ab und nach einem kurzen Gespräch schubste er den 60-Jährigen ins Gebüsch. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Radfahrer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher oder dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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