Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Autowaschanlage

Stade (ots)

Am späten Sonntagabend zwischen 23:35 h und Mitternacht haben Unbekannte das Gelände einer Autowaschanlage im Gravenhorstweg in Stade betreten und sich dann nach dem Aufhebeln einer Lagerraumtür Zugang ins Innere verschafft.

Hier wurde dann anschließend ein Tresor aufgebrochen und daraus eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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