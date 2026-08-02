Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld, Fünf Mal Alkohol am Steuer und Lenker am Wochenende

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld

Am gestrigen Samstag sind zwischen 17:40 h und 23:25 h bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld in der Straße "Redderbusch" auf das Grundstück eines dortigen Bungalows gelangt und haben das Badezimmerfenster aufgehebelt. Anschließend stiegen der oder die Täter in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Mit Schmuck und Bargeld als Beute konnten sie dann danach unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Fünf Mal Alkohol am Steuer und Lenker am Wochenende

Am Freitagabend gegen kurz nach 21:00 h wurde eine 38-jährige Fahrerin eines Ford Fusion in der Fritz-Reuter-Straße in Stade angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Staderin mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille unterwegs war. Sie musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gegen 23:10 h fiel in Buxtehude im Schützenhofweg ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooter auf. Der Fahrer aus Buxtehude war mit einer Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille unterwegs. Auch er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Zusätzlich war sein Roller nicht haftpflichtversichert. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Am Samstagabend gegen kurz vor 21:00 h ist in Stade in der Straße "Köhnshöhe" ein 43-jähriger Fahrer eines E-Scooter alleinbeteiligt gestürzt und hat sich verletzt. Bei dem Mann aus Hollern-Twielenfleth wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von fast 2,5 Promille festgestellt und es kam der Verdacht auf, dass sein Roller nicht versichert ist. Der Verletzte musste sich einer Blutprobe im Krankenhaus unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zwischen 22:45 h und 23:00 h war in Westerjork ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters mit seinem Auto unterwegs. Vermutlich durch die Beeinflussung von Alkohol touchierte er zwei parkende Autos und richtete damit Sachschaden an. Anschließend entfernte er sich noch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Er konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden und bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2,8 Promille gemessen. Auch er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Zusätzlich ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann aus Jork wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gegen 02:00 h stürzte in Hammah in der Hauptstraße ein 26-jähriger Radfahrer und verletzte sich dabei leicht. Bei ihm konnten die aufnehmenden Beamten dann eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille ermitteln. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss.

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