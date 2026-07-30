Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden diverse Baugeräte in Buxtehude

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Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, den 20.07., 16:00 h bis Donnerstag, den 23.07., 05:00 h nach dem gewaltsamen Öffnen eines Zufahrtstores auf ein Gewerbegelände in der Soltauer Chaussee gelangt und haben von einer Vielzahl der dort abgestellten mobilen Betonsilos die unten angebrachten Rüttler abmontiert.

Zusätzlich wurde aus einem Schaltkasten eines Silos noch ein Frequenzumwandler ausgebaut.

Mit der Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt flüchten.

Die Polizei geht davon aus, dass der der die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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