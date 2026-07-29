Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Lagerhallenbrand in Stadermoor

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 21:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Stadermoor in Stade gemeldet.

Aus bisher ungeklärter Ursache war dort eine Halle in Brand geraten. Bein Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Bützflether Moor, Bützfleth, Stade, Hammah und Groß Sterneberg schlugen schon Flammen aus dem Gebäude. Die Rauchsäule war schon auf der Anfahrt der Einsatzfahrzeuge von weitem zu sehen.

Durch das schnelle Eingreifen der ca. 100 eingesetzten Feuerwehrleute gelang es dann, dass Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen bevor die gesamte Halle dem Brand zum Opfer fiel. Auch ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte so verhindert werden.

Dem Geschädigten gelang es noch, nach dem Entdecken des Brandes mehrere Fahrzeuge aus der Halle zu fahren.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Tatortermittler und Polizeibeamte aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

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