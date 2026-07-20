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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher zu schnell auf E-Scooter unterwegs

Speyer (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.07.2026, gegen 01:15 Uhr) führten Polizeikräfte in der Wormser Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel ein Jugendlicher auf, der offenbar zu schnell auf einem E-Scooter unterwegs war. An dem E-Scooter war zudem kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der 14-Jährige reagierte zunächst nicht auf Anhaltezeichen und versuchte davonzufahren. Nachdem er gestoppt werden konnte, versuchte er erneut loszufahren, konnte jedoch durch einen Beamten aufgehalten werden. Hierbei wurden sowohl der Beamte, als auch der Jugendliche leicht verletzt.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E‑Scooter zwar versichert war, das Kennzeichen jedoch nicht angebracht wurde. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Manipulation des Rollers, durch die die Höchstgeschwindigkeit auf rund 40 km/h erhöht worden war. Nach Beendigung der Überprüfung wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben.

Gegen den 14-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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