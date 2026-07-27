Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autos in Harsefeld und Dollern beschädigt, Rucksack aus geparktem Auto in Stade entwendet, Tageswohnungseinbrecher in Stade vorläufig festgenommen - Fahrradeigentümerin gesucht

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Auto in Harsefeld beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:00 h und heute Morgen, 09:50 h in Harsefeld in der Straße "Im Sande" einen dort bei einem Autoservice abgestellten Opel Meriva beschädigt. An dem Fahrzeug wurden zwei Scheiben eingeschlagen und die linke Rückleuchte entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Auto in Dollern zerkratzt

In Dollern in der Straße "Am Buschteich" haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche einen dort auf einem Parkstreifen vor einer Reihenhauszeile abgestellten Toyota Aygo zerkratzt und so einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163- 828950.

3. Rucksack aus geparktem Auto in Stade entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stade in der Teichstraße widerrechtlich einen dort geparkten VW-Tiguan geöffnet und dann bei der Durchsuchung einen Jagdrucksack sowie einen Borschrauber mit Akku und ein Ladekabel entwendet. Auf einer Parkbank in der Nähe haben der oder die Täter dann den Rucksack ausgeleert, vermutlich um diesen weiter zu durchsuchen und den nicht verwertbaren Inhalt dann dort zurückgelassen. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

4. Tageswohnungseinbrecher in Stade vorläufig festgenommen - Fahrradeigentümerin gesucht

Am Sonntagmorgen gegen 06:45 h wurde der Polizei durch Zeugen ein Tageswohnungseinbruch in der Stader Innenstadt in der Straße "Wasser West" gemeldet. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten den bereits aus anderen Fällen bekannten 48-jährigen Stader dann im Bereich des Kellers des Mehrfamilienhauses antreffen und vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der Aufnahme wurde dann noch ein Damen-Fahrrad der Marke PEGASUS Tourina in der Farbe dunkelgrün-metallic mit braunem Fahrradkorb aufgefunden, mit dem der Einbrecher gekommen war und dass er offensichtlich vorher entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Hier wird jetzt die rechtmäßige Eigentümerin des Rades gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto vom Rad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell