Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall in der Gemarkung Wedel, Einbrecher in Freiburg erbeuten einen Fernseher

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Stade (ots)

1. Zwei Verletzte bei Unfall in der Gemarkung Wedel

Am gestrigen späten Samstagnachmittag gegen 17:10 h ist es auf der Kreisstraße 50 in der Gemarkung Wedel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war der 89-jährige Fahrer eines Mercedes aus Wedel mit seinem Auto auf der K 50 aus Richtung Frankenmoor kommend in Richtung Wedel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 89-Jährige und sein 60-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Wedel, Fredenbeck und Bargstedt wurden alarmiert und rückten an der Einsatzstelle an. Die ca. 40 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf und unterstützten den Rettungsdienst. Dr Mercedes wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesaamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die K 50 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Freiburg erbeuten einen Fernseher

In der Zeit zwischen Dienstag, den 21.07., 12:00 h und Samstag, den 25.07., 09:30 h haben sich bisher unbekannte Täter in Freiburg im Franz-Rehling-Weg auf das Grundstück es dortigen Einfamilienhauses begeben und dort dann mit einem Stein das Badezimmerfenster eingeworfen. Durch das Fenster konnte das Gebäude betreten und anschließend durchsucht werden. Dabei wurde dann ein Fernseher entwendet. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

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