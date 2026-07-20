Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Wutausbruch entlarvt alkoholisierten Autofahrer

Freudenstadt (ots)

Zeugen haben am Samstagnachmittag einen wutentbrannten Mann bei einem Pannenfahrzeug auf der B294 gemeldet, welcher Gegenstände auf die Fahrbahn warf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann mit seinem Pkw in Richtung Freudenstadt unterwegs, als er nahe dem Abzweig Igelsberg aufgrund einer Fahrzeugpanne anhalten musste. Dieser Umstand versetzte den 60-jährigen Fahrer offenbar in solche Wut, dass er begann, Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen und lautstark herumzuschreien. Als vorbeikommende Zeugen anhielten und der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv auftrat, alarmierten diese die Polizei.

Daraufhin flüchtete der 60-Jährige zu Fuß in einen angrenzenden Wald. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann jedoch auf dem Boden liegend hinter einer Hecke versteckt ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten diese starken Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Zur Entnahme der erforderlichen Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Da der 60-Jährige sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt, diese mehrfach beleidigte und starke Stimmungsschwankungen zeigte, wurde er im Anschluss einem Facharzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Dieser bejahte dessen Unterbringungsbedürftigkeit, woraufhin der Mann stationär aufgenommen wurde.

Patrick Bogner, Pressestelle

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