Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beim Vorbeifahren geparktes Auto in Stade beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

Am Sonntag, den 26.07. ist es zwischen 10:00 h und 19:00 h in Stade zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein unbekannter Autofahrer eines weißen Autos war zu der Zeit in der Gartenstraße in Stade unterwegs und hatte beim Vorbeifahren den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten und den dort geparkten schwarzen VW-Up beschädigt. Bei dem Unfall wurde die gesamte linke Fahrzeugseite verschrammt.

Ohne sich dann aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannt einfach davon.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

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