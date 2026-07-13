POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden V-Klasse
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Büssinghook;
Tatzeit: 12.07.2026, zwischen 15.25 Uhr und 17.10 Uhr;
Einen Mercedes gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Fahrzeug stand am Sonntagnachmittag zwischen 15.25 Uhr und 17.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Büssinghook. Von dort entwendeten die Unbekannten die V-Klasse mit BOR-Kennzeichen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
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