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POL-STD: Unbekannte entwenden Verkehrszeichen in Buxtehuder Straßenbaustelle, Kia Sorento in Stade entwendet

POL-STD: Unbekannte entwenden Verkehrszeichen in Buxtehuder Straßenbaustelle, Kia Sorento in Stade entwendet
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Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Verkehrszeichen in Buxtehuder Straßenbaustelle

Am Sonntag, den 26.07. haben Unbekannte in Buxtehude in der Soltauer Chaussee im Bereich vor einer dortigen Straßenbaustelle das dort aufgehängte Verkehrszeichen (max. erlaubte Geschwindigkeit 30 km/h) mitsamt Pfosten entwendet. Die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage, die dahinter aufgestellt ist, war jedoch ebenfalls auf 30 km/h eingestellt, so dass diverse Verkehrsteilnehmer im Anschluss an den Diebstahl fehlerhaft "geblitzt" wurden. Die Messanlage wurde anschließend vorübergehend außer Betrieb genommen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Schilderdiebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Archivbild in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Kia Sorento in Stade entwendet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwischen 00 h und 08:40 h in Stade im Justus-Delbrück-Weg einen dort auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses abgestellten schwarzen Kia Sorento geknackt und entwendet.

Das SUV hat das Kennzeichen STD-AS 699 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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