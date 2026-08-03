Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bei Auseinandersetzung in Stade 29-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11:40 h kam es in Stade zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Stadern, in dessen Verlauf der Beschuldigte mit einem Messer auf seinen Kontrahenten einstach und diesen schwer verletzte.

Die beiden jungen Männer waren aus bisher ungeklärter Ursache im Bürgerpark am Stader Bahnhof in Streit geraten. Unvermittelt zog der Täter dann ein Messer und fügte dem Opfer eine Stichverletzung in den Oberkörper zu.

Das 29-jährige Opfer konnte sich dann noch selbst zum naheliegenden Bahnhof begeben und von dort die Rettungskräfte alarmieren. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der mutmaßliche Täter bereits geflüchtet. Nach dem ihm wird jetzt gefahndet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

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