Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Hirschegg

Überschlag aufgrund Sekundenschlaf

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 verletzt, nachdem er infolge eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen war. Der 19-Jährige befuhr mit seinem Peugeot 206 die Bundesstraße 32 von Boms in Richtung Altshausen. Auf Höhe der Ortschaft Hirschegg geriet der Fahrer infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen. Beim Zurückkehren auf die Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer erlitt Verletzungen im Bereich der Schulter und des Oberschenkels und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins nächstgelegene Klinikum verbracht. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Für Die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B 32 für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Weingarten

Betrüger erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag bei Schockanruf

Einer Seniorin ist am Freitagmittag in Weingarten auf die perfide Masche von Telefonbetrügern hereingefallen und hat dabei ein Vermögen verloren. Die unbekannten Täter kontaktierten die Frau über Festnetz und gaben vor, ihre Tochter sei schwer erkrankt und benötige dringend teure Medikamente aus der Schweiz. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger das Opfer dazu, Bargeld im hohen fünfstelligen Betrag bereitzustellen. Gegen 14:30 Uhr übergab die Seniorin einen Briefumschlag mit dem Bargeld vor ihrem Wohnanwesen an einen unbekannten Abholer. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: normale Statur, 175-180cm groß, europäisches Erscheinungsbild, lange Nase und trug ein blau/grünes T-Shirt. Der Abholer sprach kein Wort und entfernte sich nach der Übergabe fußläufig in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich Weingarten Lerchenfeld verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend dazu, bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen am Telefon sofort aufzulegen und eigenständig Kontakt zu den Angehörigen aufzunehmen. Weitere Verhaltenshinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen bietet die Internetseite www.polizei-beratung.de.

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