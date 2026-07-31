Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch; Soltau: Unfall; A 7: Autobrand nach Unfall; Honerdingen: Unfall; Walsrode: Unfall; Kirchboitzen: Motorradunfall

Heidekreis (ots)

30.07.2026 / Einbruch in Ferienwohnung

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 18:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Ferienwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Aus der Wohnung entwendeten die Täter ein Mobiltelefon. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

30.07.2026 / Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Soltau: Ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer ist am späten Donnerstagabend gegen 23:10 Uhr im Marienburger Damm mit einem geparkten Auto kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine Alkoholisierung des 30-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Da der Mann den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

30.07.2026 / Auffahrunfall auf der A 7 - Auto brennt vollständig aus

A 7/Soltau: Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover kam es am Donnerstag gegen 12:45 Uhr, kurz hinter der Anschlussstelle Soltau-Ost, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zunächst mussten zwei vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf ein weiteres Auto geschoben. Das Fahrzeug der 26-Jährigen fing infolge des Unfalls Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr zunächst über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der rechte Fahrstreifen konnte nach einigen Stunden wieder freigegeben werden. Der linke Fahrstreifen blieb bis in die Abendstunden gesperrt.

30.07.2026 / Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec

Honerdingen: Bei einem Verkehrsunfall im Walsroder Ortsteil Honerdingen sind am Donnerstagnachmittag ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Der junge E-Scooter-Fahrer wollte vom Gehweg der Bomlitzer Straße nach rechts auf den Geh- und Radweg der Bundesstraße 209 in Fahrtrichtung Walsrode abbiegen. Im Kreuzungsbereich dieser Wege kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer, der in Richtung Bad Fallingbostel fuhr. Beide Männer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 1.100 Euro.

30.07.2026 / Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Walsrode: Eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der K 119 (Vorbrücker Ring) schwer verletzt worden. Die 50-Jährige befuhr den gemeinsamen Geh- und Radweg des Vorbrücker Rings in Richtung Graesbecker Weg. Gleichzeitig wollte eine 60-jährige Autofahrerin vom Vorbrücker Ring nach links in die Hanns-Hoerbiger-Straße abbiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

29.07.2026 / Motorradfahrer bei Wildunfall leicht verletzt

Kirchboitzen: Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr bei einem Wildunfall auf der B 209, zwischen Groß Eilstorf und Kirchboitzen, leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen querte ein Reh die Fahrbahn, als der 33-Jährige die Bundesstraße in Richtung Kirchboitzen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam. Der 33-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

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