Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch; Schwarmstedt: Einbruch; A 27: Drogeneinfluss; Bad Fallingbostel: Unfälle; Soltau: Versuchter Einbruch

Heidekreis (ots)

29.07.2026 / Einbruch in Baustellencontainer

Soltau: Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu insgesamt vier Baucontainern auf einer Baustelle im Neubaugebiet an der Tetendorfer Straße. Aus den Containern entwendeten sie diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

29.07.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schwarmstedt: In der Zeit vom 23.07.2026 bis zum 29.07.2026 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

29.07.2026 / Unter Drogeneinfluss mit Lkw unterwegs

A 27/Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwoch gegen 13:50 Uhr auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen einen 35-jährigen Lkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

29.07.2026 / E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist am Mittwoch gegen 12:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Kirchplatz leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr, als ein 64-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr und den E-Scooter-Fahrer aufgrund einer Sichtbehinderung übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,51 Promille an, zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf THC. Ein solcher Mischkonsum ist für Fahrzeugführende im Straßenverkehr gänzlich verboten. Dies gilt auch beim Führen eines E-Scooters. Gegen den Mann wurde, nach der Entnahme einer Blutprobe, ein Strafverfahren eingeleitet.

29.07.2026 / Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Eine 32-Jährige ist am Mittwoch gegen 09:50 Uhr in der Vogteistraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die schwangere Frau wollte in ihren am Fahrbahnrand abgestellten Pkw einsteigen und befand sich dabei zwischen Fahrzeug und geöffneter Fahrertür. Eine 78-jährige Autofahrerin übersah die geöffnete Fahrzeugtür und kollidierte mit dieser. Die 32-Jährige wurde dadurch gegen ihr Auto gedrückt und leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

28.07.2026 / Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Soltau: Unbekannte versuchten am Dienstag gegen 22:00 Uhr, sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil in der Birkenstraße zu verschaffen. Als hierbei die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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