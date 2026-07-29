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POL-HK: Soltau: Wem gehören diese Gegenstände?

POL-HK: Soltau: Wem gehören diese Gegenstände?
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Heidekreis (ots)

29.07.2026 / Wem gehören diese Gegenstände?

Soltau: Bereits am 19.07.2026 wurden in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:40 Uhr mehrere Gegenstände von Grundstücken an der Walsroder Straße entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei angetroffen werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Bislang konnten die Gegenstände keinem Geschädigten zugeordnet werden. Es handelt sich um:

   - eine schwarze Cap mit dem Aufdruck "No Retreat - No Surrender" 
     und einem Tigerkopf
   - eine lilafarbene Tischdecke mit Kreismuster
   - einen roten Schlauchaufsatz für einen Außenwasserhahn der Marke 
     Carrera Greenmaster
   - einen grau-orange-grünen Gartenhandschuh der Marke Werckmann,
   - ein getragenes Paar Schuhe der Marke Memphis One in den Farben 
     Schwarz, Grau und Braun (Größe 42)
   - ein silber-schwarzes Multitool

Ein Bild der sichergestellten Gegenstände ist der Pressemitteilung beigefügt.

Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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