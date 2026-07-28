Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer

Heidekreis (ots)

27.07.2026 / Zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer

Soltau: Gleich zwei Autofahrer mussten am Montagabend ihre Fahrt unter Alkoholeinfluss beenden.

Gegen 18:55 Uhr hatte sich ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto in der Tiegener Straße in einem Straßengraben festgefahren. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch sowie einen unsicheren Gang wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Nur wenig später, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 69-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Böhmheide. Er stand im Verdacht, unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto dorthin gefahren zu sein. Die Beamten stellten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Der Mann räumte zudem ein, mit seinem Fahrzeug zum Supermarkt gefahren zu sein. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch hier beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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