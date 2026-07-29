POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots) - 27.07.2026 / Zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer Soltau: Gleich zwei Autofahrer mussten am Montagabend ihre Fahrt unter Alkoholeinfluss beenden. Gegen 18:55 Uhr hatte sich ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto in der Tiegener Straße in einem Straßengraben festgefahren. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch sowie einen unsicheren Gang wahr. Ein freiwilliger ...

mehr