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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

28.07.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte drangen am Dienstag in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Hamburger Straße ein. Hierzu gelangten sie über ein rückwärtiges Fenster in das Objekt. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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