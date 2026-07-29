Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sicherheit erfahren - Themenradtour für Seniorinnen und Senioren

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Heidekreis (ots)

29.07.2026 / Sicherheit erfahren - Themenradtour für Seniorinnen und Senioren

Soltau: Unter dem Leitgedanken "Verkehrsprävention trifft Kriminalprävention" bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis eine weitere geführte Themenradtour für Seniorinnen und Senioren an. Im Rahmen der Tour erhalten Interessierte hilfreiche Hinweise rund um die sichere Teilnahme am Straßenverkehr sowie zum Schutz vor Straftaten.

Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen das Fahrrad oder Pedelec für ihre täglichen Wege und in ihrer Freizeit. Gleichzeitig sorgen ein hohes Verkehrsaufkommen, veränderte Verkehrsführungen und neue Regelungen vielerorts für Unsicherheiten. Mit der Themenradtour möchten die Polizeibeamtinnen aus dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis häufige Fragen beantworten und die Teilnehmenden für typische Gefahrensituationen sensibilisieren.

Während der geführten Radtour werden gezielt Örtlichkeiten angefahren, an denen es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen oder Verkehrsunfällen kommt. Darüber hinaus werden Bereiche ausgewählt, zu denen regelmäßig Fragen aus der Bevölkerung gestellt werden oder bei denen Auffrischungsbedarf hinsichtlich der geltenden Verkehrsregeln besteht. Vor Ort werden die jeweiligen Verkehrssituationen erläutert und sichere Verhaltensweisen vermittelt.

Neben Aspekten des Straßenverkehrs geben die Polizeibeamtinnen den Teilnehmenden auch wertvolle Hinweise zum Schutz vor Straftaten. Gerade ältere Menschen geraten häufig ins Visier von Betrügern. Anhand praxisnaher Beispiele wird aufgezeigt, wie man sich vor Betrug, Trickdiebstählen oder Haus- und Wohnungseinbrüchen schützen kann.

"Unser Ziel ist es, mit diesem Projekt das Sicherheitsgefühl dieser Altersgruppe zu stärken, die Teilnehmenden für potenzielle Gefahren zu sensibilisieren und ihnen Sicherheit sowohl im Straßenverkehr als auch im Alltag zu vermitteln", erläutert Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz.

Nach der erfolgreichen ersten Themenradtour in Schneverdingen findet die nächste Veranstaltung am 13. August 2026 in Soltau statt. Während Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz der Polizeiinspektion Heidekreis zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Wohnungseinbruch informiert, steht Polizeioberkommissarin Mira Pöllmann, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Heidekreis, für Fragen rund um den Straßenverkehr, die geltenden Verkehrsregeln sowie die angefahrenen Örtlichkeiten zur Verfügung.

Die Tour beginnt am 13. August 2026 um 10:00 Uhr auf dem Schotterparkplatz gegenüber der Polizeidienststelle in Soltau. Die Strecke umfasst etwa zehn Kilometer bei einer Gesamtdauer von rund drei Stunden. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein verkehrssicheres Fahrrad sowie das Tragen eines Fahrradhelms. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt.

Anmeldungen sind bis spätestens 9. August 2026 über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hk.polizei.niedersachsen.de möglich. Für telefonische Anmeldungen oder weitere Fragen stehen Kathleen Schwarz unter 05191/9380-108 sowie Mira Pöllmann unter 05191/9380-109 zur Verfügung.

Eine weitere Themenradtour ist bereits in Planung und soll voraussichtlich am 22. Oktober 2026 in Walsrode stattfinden. Terminänderungen bleiben vorbehalten.

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