Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Ohne Versicherungsschutz und unter Mischkonsum unterwegs; Bad Fallingbostel: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt; Schneverdingen: Unfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidekreis (ots)

26.07.2026 / Ohne Versicherungsschutz und unter Mischkonsum unterwegs

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagabend einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer gegen 20:00 Uhr im Habichtsweg. Dabei stellten sie fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Dieser Mischkonsum ist für Fahrzeugführende im Straßenverkehr verboten. Dies gilt auch beim Führen eines E-Scooters. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

26.07.2026 / Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Eine 20-jährige Fußgängerin ist am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr im Deiler Weg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Autofahrer war an einer Kreuzung in Höhe eines Schnellrestaurants nach dem Umschalten der Ampel auf Grün angefahren. Etwa 20 Meter hinter dem Kreuzungsbereich überquerte die 20-Jährige die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Der Fahrer konnte noch ausweichen, sodass die Frau lediglich vom rechten Außenspiegel und der Beifahrerseite des Fahrzeugs gestreift wurde. Die 20-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

26.07.2026 / Unfall verursacht und geflüchtet - Widerstand gegen Polizeibeamte

Schneverdingen: Eine 20-jährige Autofahrerin steht im Verdacht, am Sonntagabend unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die L 171 aus Richtung Wintermoor kommend in Fahrtrichtung Schneverdingen. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ortstafel. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ ihr beschädigtes Fahrzeug zurück. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten alarmierte Polizeikräfte die mutmaßliche Fahrerin wenig später an einer Wohnanschrift in Schneverdingen antreffen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete die 20-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Dabei wurde eine 25-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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