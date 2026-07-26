Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 26.07.2026 Nr.1

Heidekreis (ots)

Schwarmstedt Ortsteil Suderbruch - Glück im Unglück

Am Samstagvormittag war ein älteres Ehepaar im Wald Heidelbeeren pflücken, als sie sich aus den Augen verloren. Der Mann stürzte und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da die Dame ihren Mann nicht wiederfinden konnte und ihre Sorgen groß waren, alarmierte sie die Polizei. Mit Hilfe der Polizei wurde der Mann nach einer Suche im Wald gefunden. Er wurde aus seiner misslichen Lage befreit und zur Sicherheit durch einen Rettungswagen untersucht. Anschließend konnten der Mann und seine Frau ihren gemeinsamen Heimweg antreten.

Schneverdingen - Berauschende Fahrten

In den frühen Morgenstunden vom Samstag fiel den Beamten während ihrer Streifentätigkeit ein Fahrradfahrer in der Hamburger Straße im Ortsteil Heber ohne Licht auf. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 2,42 Promille bei dem 47-jährigem Fahrradfahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Am Vormittag des Samstags wurde durch die Polizei Schneverdingen der Fahrer eines E-Scooters in der Inseler Straße kontrolliert. Der 40-Jährige Fahrer gibt während der Kontrolle gegenüber den Beamten den Konsum von Cannabis an. Ein Urin-Vortest bestätigt die Angabe des Mannes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Durch die Beamten wird am Nachmittag in der Schneverdinger Straße erneut ein E-Scooter kontrolliert. Bei dem 18-jährigem Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt dem Fahrer einen Wert von 0,67 Promille. Für das Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde der junge Mann mit zur Dienststelle genommen um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen.

Schneverdingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Berichtszeitraum kam es im Schneverdinger Ortsteil Heber zu einem Einbruch. Die unbekannte Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ein. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, kann sich bei der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 melden.

Soltau - Unfall auf Grund möglicher Beeinflussung

Am Samstagabend stürzte ein 15-Jähriger alleibeteiligt mit seinem E-Scooter am Berliner Platz in Soltau. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht. Während der Unfallaufnahme erweckte der Verunfallte den Eindruck, dass er alkoholisiert sein könnte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bad Fallingbostel - Unfälle mit mehreren Verletzten

Bereits am Freitag, kam es auf der A7 in Richtung Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Bad Fallingbostel zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw konnte im stockenden Verkehr nicht rechtszeitig abbremsen und fuhr hinten auf einen weiteren Pkw auf. Insgesamt wurden fünf Insassen leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In den Morgenstunden des Samstags kam es auf der A7 ebenfalls in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Ost zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Insassen wurden leicht verletzt, die Pkw mussten ebenfalls abgeschleppt werden.

Häufige Unfallursache auf den Autobahnen ist ein zu geringer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, sodass nicht rechtzeitig auf eine Stockung im Verkehr oder einen auftretenden Stau reagiert werden kann. Gerade zu den Ferienzeiten ist jedoch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und mit Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses zu rechnen.

Unfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstagabend geriet ein Lkw-Fahrer auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Ost mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der Fahrer hielt an der Unfallstelle nicht an und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Lkw konnte wenig später festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei dem Lkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt, ein anschließender Test ergab eine Atemalkoholwert von 1,78 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Täuschungsversuch misslingt

Durch Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel wurde am Nachmittag des Samstages ein Pkw von der A7 an der Anschlussstelle Westenholz kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Den Drogenvortest versuchte der Fahrer außerdem zu manipulieren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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