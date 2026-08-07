Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mülleimer in Brand gesetzt ++ Schwerer Unfall zwischen Lkw und Roller ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mülleimer in Brand gesetzt ++

Selsingen. Gestern gegen 12.15 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass eine Frau auf der Skateanlage in der Hauptstraße den Inhalt eines Mülleimers in Brand gesetzt habe. Nach bisherigen Erkenntnissen zündete sie Papier an und warf dieses anschließend in den Mülleimer.

Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf eine 66-jährige Frau aus der Samtgemeinde Zeven. Die alkoholisierte Beschuldigte zeigte sich uneinsichtig und erhielt einen Platzverweis.

Am Mülleimer entstand Sachschaden. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Warum sie den Mülleimer in Brand setzte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

++ Schwerer Unfall zwischen Lkw und Roller ++

Helvesiek. Gestern gegen 10.25 Uhr wurde die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Roller in die Große Straße gerufen.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer die L 130 und wollte nach links in den Wiesenweg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs bemerkte er plötzlich einen entgegenkommenden 63-jährigen Rollerfahrer. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß.

Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Lkw-Fahrer durch die Sonne geblendet wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

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