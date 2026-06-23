Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Mehrere versuchte und vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen in Wasserliesch

Saarburg/ Konz (ots)

In der Nacht von Samstag, den 19.06.2026, auf Sonntag den 20.06.2026 wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter geparkte Fahrzeuge innerhalb der Ortslage Wasserliesch dahingehend überprüft, ob diese unverschlossen sind.

In der Reinigerstraße und in der Neudorfstraße wurden drei unverschlossene Fahrzeuge durch die Täter durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei lediglich ein Handyladekabel entwendet. In einem weiteren Fall wurde aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen in der Reinigerstraße ein Laptop, Bargeld und weitere Gegenstände entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg telefonisch oder per E-Mail (Tel. 0658191550, E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell