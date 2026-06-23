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POL-PDTR: Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen

POL-PDTR: Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen
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Raum Idar-Oberstein (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein kam es in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. In den meisten Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, sodass unbekannte Täter offenbar ohne größere Hürden Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum erlangen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren ungesicherter Fahrzeuge:

   -	Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder 
Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät
sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.
   -	Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab. Bereits wenige Sekunden 
reichen Tätern oft aus, um unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen und 
Gegenstände zu entwenden. Ein konsequentes Abschließen kann solche 
Diebstähle in vielen Fällen verhindern.
   -	Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur 
Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum 
Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.
   -	Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei 
Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck 
aus dem Kofferraum.
   -	Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem 
Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/vEOgjKa (Sicherheit rund ums Fahrzeug - Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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