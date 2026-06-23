Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen

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Raum Idar-Oberstein (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein kam es in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. In den meisten Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, sodass unbekannte Täter offenbar ohne größere Hürden Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum erlangen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren ungesicherter Fahrzeuge:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab. Bereits wenige Sekunden reichen Tätern oft aus, um unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen und Gegenstände zu entwenden. Ein konsequentes Abschließen kann solche Diebstähle in vielen Fällen verhindern.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/vEOgjKa (Sicherheit rund ums Fahrzeug - Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes)

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