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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Alten- & Pflegeheim St Anna in Hoppstädten-Weiersbach gesucht

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Montag, 22.06.2026 zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Alten- & Pflegeheim St. Anna in Hoppstädten-Weiersbach. Der bislang unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den gegenüber am Fahrbahnrand geparkten silbernen Ford Fiesta an der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon:06782 9910
PIBirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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