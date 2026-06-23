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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl in Schillingen

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:10 Uhr in der Straße In der Neef, 54429 Schillingen zum Diebstahl eines verpackten Faltpavillons. Der Pavillon war durch das geschädigte Ehepaar vor dem Hauseingang ihres Anwesens abgestellt worden. Während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Eigentümer wurde dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet. Nach Angaben der Geschädigten befuhren im Verlauf des Vormittags mehrere Kasten- bzw. Pritschenwagen die betreffende Straße. Gegen 11:10 Uhr wurde das Fehlen des Pavillons anschließend festgestellt. Ob die Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betreffenden Straße wahrgenommen hat, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil www.polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
54411 Hermeskeil
Trierer Straße 53
Tel. 06503-91510

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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